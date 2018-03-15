Львів готується стати паломницьким центром Європи

З 27 квітня по 1 травня Львів прийматиме молодь з різних країн Європи, враховуючи Україну.

Тезе – це міжнародна християнська екуменічна спільнота із однойменного французького села, життя у якій сконцентроване на молитві та роздумах. Щороку спільнота організовує різдвяні зустрічі, які відбуваються в одному із великих європейських міст. У них бере участь величезна кількість молоді. Підготовка проходить зусиллями тисяч волонтерів, місцевих парафій та родин міста-організатора. Зустріч нового 2018 року проходила в Базелі, наступна відбудеться у Мадриді. Крім того проводяться регіональні зустрічі, одну з яких цьогоріч буде організовано у Львові.

Про те, як проходить підготовка, «Львівській газеті» розповів координатор проведення зустрічі у Львові, заступник голови Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії УГКЦ Тарас Косар.

Коли розпочалася підготовка

Підготовка розпочалась ще вкінці грудня у Базелі, коли на європейській зустрічі молоді оголосили про те, що в квітні відбудеться регіональна зустріч у місті Львові. На той момент ми вже мали контакти з міською Радою Львова, мали благословення предстоятелів трьох українських церков: УГКЦ, РКЦ та УПЦ, котрі власне і запросили братів Тезе до Львова.

Хто приїде до Львова

У Львові очікується кілька тисяч паломників з-за кордону. В першу чергу, це молодь з Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії, Латвії, Литви, Естонії. Але, крім цих географічно близьких Україні країн, свої бажання взяти участь у зустрічі висловили молоді люди з Нідерландів, Франції, Італії, Німеччини і навіть Африки та Австралії. Проте основний масив учасників – це українська молодь.

Розміщення паломників

Оскільки молоді люди з України часто їздять на європейські зустрічі Тезе, наприклад, у Базелі було 2800 українців, то багато хто з них радо відгукнувся стати волонтером. Вони щиро переживають, щоб ця зустріч відбулася якнайкраще, по-перше, тому що це в нас вдома, а по-друге, щоб таким чином висловити подяку європейцям за багаторічну гостинність. На даний час вже відгукнулось близько 150 львівських сімей, котрі готові прийняти молодих паломників. Ми сподіваємося, що кожен, хто приїде до Львова, буде поселений у сім’ю, щоб розділити з мешканцями міста побут, їхню спільну трапезу, а також зможе глибше пізнати українців та їхні звичаї. (Практична інформація: taize.fr/uk_article23362.html).

Можливість участі

На даний час можливі кілька варіантів участі у зустрічі. Можна долучитися як учасник, обравши п’ятиденну або ж одноденну програму (варіанти участі українців у львівській зустрічі: taize.fr/uk_article23587.html. Також можна стати приймаючою сім’єю, головне бажання (Заявка на прийом паломників http://taize.fr/uk_article23415.html). Львів’яни, які хочуть взяти участь у повній програмі зустрічі, з 19 березня можуть приходити до пункту підготовки (вул. Пекарська 13), щоб отримати картку учасника. Офіс зустрічі відкритий щодня, з понеділка до неділі, з 17.00 по 20.00.

Значення для Львова

Ця порівняно невелика зустріч наш шанс подарувати гостинність, відкритість і високу організованість, яка залежить не лише від мерії та церковної влади, але й від кожного особисто. Паломництво дасть можливість багатьом молодим людям з Європи пізнати Україну загалом та Львів зокрема. Львів’яни, в свою чергу, зможуть по-іншому подивитись на молитву та відчути відкритість європейської молоді. Сам процес підготовки дає можливість до взаєморозуміння між молодими людьми, які належать до різними конфесій. Всіх, хто причетний до зустрічі Тезе, об’єднує спільна молитва за мир в Україні, за щасливу долю молодих людей.