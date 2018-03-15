ДімФранка запрошує на презентацію

Дім Франка, представництво OEAD у Львові та видавництво «Леополь» запрошують на презентацію німецької версії графічного роману «Герой поневолі» та на виставку оригіналів рисунків-ілюстрацій до роману Ein Held wider Willen

У Домі Франка вперше репрезентуватимуть німецьку версію графічного роману «Герой поневолі». Це перше видання української літератури, видане у такому форматі.

Графічний роман «Герой поневолі» — двотомна графічна адаптація однойменної історичної повісті Івана Франка. У такому романі сценарій і малюнки співіснують для передачі сюжету. В Україні цей жанр ще маловідомий і зовсім не обмежується загальновідомим американським поняттям «комікс».

Іван Франко у своєму творі приділяє увагу боротьбі за свободи громадян, а також національно-культурній свідомості людини. Він підкреслює героїзм та солідарність в час революції. Такі риси людського характеру актуальні та цінні незалежно від епохи…

Візуальний зміст графічного роману призначений для всіх поколінь, частин країни та іноземців, яких, крім Івана Франка, вабить місто Львів, історія, мистецтво… або все разом.

Подорожуйте в часі та відкрийте для себе Львів за часів Австрійської імперії очима Івана Франка та сучасних авторів, які будуть присутніми на презентації. А це: Міхай Тимошенко – художник та співавтор концепції книги; Кирило Горішній – автор адаптованого тексту та співавтор концепції; Ніна Гаврилів – перекладачка, лекторка OЕAD (Представництво Австрійської служби академічного обміну у Львові), Інститут філології, кафедра перекладу з німецької мови КНУ імені Тараса Шевченка; Володимир Кам’янець – перекладач, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету Івана Франка, кандидата філологічних наук; Алоїз Вольдан – автор передмови, проф., д-р Інституту славістики при Віденському університеті; Andreas Wenninger – ініціатор проекту, аташе з питань науки та освіти Посольства Республіки Австрія в Україні, директор Австрійсько-українського бюро співпраці у Львові.

Також буде представлено виставку графічних робіт – ілюстрацій до роману «Герой поневолі» Міхая Тимошенко, доповнена ексклюзивними артефактами епохи Австро-Угорської імперії з фондів Музею Івана Франка.

Дім Франка (вул. Івана Франка, 150), 15 березня, о 17.00.