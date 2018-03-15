У Львівській міській раді розкритикували монетизацію пільгового проїзду

Заступник міського голови Львова з питань ЖКГ розповів «Львівській газеті», що підтримує монетизацію пільг. Однак, каже, питання потрібно врегулювати.

«Ця постанова виглядає дуже цікаво. З одного бокує хоч щось, а з іншого – принципове питання грошей. Знову перекладають проблему на органи місцевого самоврядування», – сказав Сергій Бабак.

Він наголосив, що у Львові вітають саму ідею монетизації. Однак потурбуватися про пільговиків мала б держава.

«Скажімо, пільговик – ветеран війни, чорнобилець чи пенсіонер – все життя працював і платив податки. А тепер постанову прийняли, а відповідальність із себе зняли», – пояснив чиновник.

За словами Сергія Бабака для того, щоб нововведення діяло логічно, треба відмінити постанову, яка гарантує пільговий проїзд пенсіонерам. Ці два документи не можуть бути чинними одночасно. Інакше люди захочуть отримувати грошову компенсацію за проїзд і водночас користуватися безготівковим пільговим проїздом.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, уряд схвалив монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорту усіх видів. Це означає, що пільговикам зможуть щомісяця видавати певну суму грошей, яку вони зможуть використовувати на проїзд.