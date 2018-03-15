Через погоду змінили дату проведення чемпіонату України з гірських автоперегонів «Гран-Прі Трускавця»
Автоперегони вулицями Трускавця відбудуться 30 березня – 1 квітня
Нагадаємо, що суть гірських перегонів полягає у швидкісному підйомі. Перед стартом відбудеться ознайомлення з трасою та кваліфікаційні заїзди. До заліку результату перегонів ідуть по два з трьох кращих фінальних заїздів кожного з учасників.
Оскільки траса змагань проходитиме через центр міста, на період змагань буде обмежено рух пішоходів певними ділянками і перекрито автомобільне сполучення.