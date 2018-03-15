Букмекери пророкують перемогу на Євробаченні співачці з Ізраїлю (відео)

За даними букмекерських компаній, пісня Toy («Іграшка») у виконанні ізраїльської учасниці Нети Барзілай займає перше місце в списку фаворитів конкурсу «Євробачення-2018». Про це інформує УНІАН.

Аудіозапис пісні, з якою виступить на конкурсі Нета Барзілай, злили в соціальні мережі ще до прем’єри, вона відразу набула величезної популярності, передає iland.tv.

Рішення про те, що 25-річна Нета Барзілай представлятиме Ізраїль на конкурсі «Євробачення», який відбудеться 8 травня в Лісабоні (Португалія), ухвалили після перемоги співачки на відбірковому пісенному змаганні «Кохав ха-ба».

Нета Барзілай народилася в Хід ха-Шароні. Під час служби в ЦАХАЛі вона була прийнята у військовий ансамбль, а після демобілізації продовжила заняття музикою і співом.

Нагадаємо, Євробачення-2018 відбудеться у столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановано на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.

Україну в другому півфіналі Євробачення-2018 представлятиме співак Melovin з піснею Under the Ladder.