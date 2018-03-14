Завтра не буде води в частини мешканців Личаківського району

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 15 березня, у зв’язку з плановими роботами з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу по вул. Личаківська, буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Личаківського району.

Зокрема, з 10.00 і до 19.00 буде призупинено водопостачання в район, обмежений вулицями: Личаківська, 157-171, Козланюка, Копальна, Долішня, Станція Личаків.