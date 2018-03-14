Завтра до Львова приїде Президент Австрії

15 березня в межах офіційного візиту в Україну, Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен відвідає Львівщину

Александер Ван дер Беллен зустрінеться із керівництвом області та проведе відкриту лекцію для студентів.

Зазначимо, Федеральний Президент Республіки Австрії Александер Ван дер Беллен перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення глави Української держави.

У межах візиту за присутності Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена вже підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури.

Міжурядова угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки і культури. Зокрема, йдеться про співпрацю у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами й іншими науковими установами, обміни студентами та викладачами.

Також сторони підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.

Для реалізації положень угоди передбачено створення змішаної комісії, до складу якої входитимуть представники відповідних органів обох держав. Засідання комісії запланували проводити раз на 4 роки. Завданнями комісії є оцінка стану реалізації домовленостей і конкретних проектів, підготовка пропозицій щодо подальшої співпраці, включаючи організаційні та фінансові питання.

Окрім цього, угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього «Українського інституту» в Республіці Австрія.

Угода набуде чинності після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур – ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.