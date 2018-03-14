Завтра до Львова приїде Президент Австрії
Александер Ван дер Беллен зустрінеться із керівництвом області та проведе відкриту лекцію для студентів.
Зазначимо, Федеральний Президент Республіки Австрії Александер Ван дер Беллен перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення глави Української держави.
У межах візиту за присутності Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена вже підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України й Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури.
Міжурядова угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки і культури. Зокрема, йдеться про співпрацю у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами й іншими науковими установами, обміни студентами та викладачами.
Також сторони підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.
Для реалізації положень угоди передбачено створення змішаної комісії, до складу якої входитимуть представники відповідних органів обох держав. Засідання комісії запланували проводити раз на 4 роки. Завданнями комісії є оцінка стану реалізації домовленостей і конкретних проектів, підготовка пропозицій щодо подальшої співпраці, включаючи організаційні та фінансові питання.
Окрім цього, угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього «Українського інституту» в Республіці Австрія.
Угода набуде чинності після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур – ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.