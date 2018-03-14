Від завтра перекриють рух транспорту вулицею Мітрова (схема об’їзду)

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 15 березня, з 09.00 і до 20.00 30 березня 2018 року буде перекрито рух транспорту на вул. Мітрова (від будинку № 10 до будинку № 84).

Рух перекриють для забезпечення проведення дорожньо-ремонтних робіт на вулиці. Роботи виконують мешканці вул. Мітрова.

Об’їзд дороги – відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.