Верхню частину Личаківської перекривають на ремонт (схеми об’їзду)

У п’ятницю, 16 березня, у Львові перекриють для руху транспорту ще одну ділянку вулиці Личаківської – від вул. Черемшини до вул. Долішньої. Відтак Личаківська буде закрита для проїзду транспорту від вул. Котика до Долішньої. Про це під час брифінгу 14 березня розповів заступник міського голови Львова з питань житлового господарства та інфраструктури Сергій Бабак, – передає zaxid.net.

Через перекриття цієї ділянки Личаківської у Львові зміниться низка автобусних маршрутів і маршрут студентського шатл-басу.

Як повідомив Олега Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР, по вул. Личаківській курсує 11 маршрутів громадського транспорту. Чотири маршрути: № 5а, № 50, № 18, а також соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка змін не зазнають. Зміни відбудуться у схемах руху маршрутів № 5Н, № 15, № 24, № 29, № 36, № 39, № 47а.

«З цього питання ми спілкувалися і з Винниківською міською радою, з депутатами цього округу, пропрацьовували схеми з перевізниками. Щодо основних змін у схемах, то маршрут № 36 буде об’їжджати через Кривчиці, як і 5а. Маршрут № 29 розділяємо: тобто один автобус їде до вул. Долішньої, тоді мешканці проходять пішки до вул. Б. Котика і там пересідають на другий автобус маршрут № 29. Пересадка буде безкоштовна. Для цього пасажирам у першому автобусів даватимуть відповідні квитки, які вони віддадуть у другому автобусі. Маршрут № 39 курсуватиме від вул. Некрасова. Усі інші автобусні маршрути будуть їхати через вул. Зелену, потім виїздитимуть на вул. Мечникова і по маршруту», – розповів Олег Партика.

Автобус №5А (пл. Різні – Винники) курсуватиме по вул. Замарстинівській, Хмельницького, Кукурудзяній, Пластовій, Богданівській.

Маршрутка №15 (Приміський вокзал – Майорівка) в напрямку Майорівки їхатиме по вул. Бандери, Коперника, Стефаника, Зеленій, а в протилежному замість вул. Личаківської і Пасічної – по вул. Вашингтона, Зеленій, Мечникова.

Маршрут №18, який зараз курсує від Залізничної поліклініки до Дріжджзаводу, частково скоротиться. Автобуси повертатимуть на вул. Мечникова і їхатимуть по вул. Некрасова до стадіону «Скіф» на Цетнерівці.

Маршрутка №24 (Приміський вокзал – Медової Печери) у напрямку Медової Печери їхатиме по вул. Мечникова, Зеленій, Вашингтона, у зворотному – маршрут не зміниться.

Маршрут №29 (Залізничний вокзал – Винники) розділять на дві частини: від залізничного вокзалу до вул. Котика та від вул. Колумба до Винників. За словами в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, пересадка між двома частинами маршруту №29 буде безкоштовною, для цього водії видаватимуть пасажирам пересадкові квитки.

Маршрутка №36 (пл. Кропивницького – Винники) замість Підвальної і частини Личаківської курсуватиме по вул. Замарстинівській, Хмельницького, Кордуби, Новознесенській, Богданівській і Тракту Глинянському.

Маршрут №39 зміниться кардинально, зокрема зміняться обидві кінцеві зупинки – автобуси курсуватимуть від вул. Долішньої по Богданівській, Кукурудзяній, Хмельницького, Грінченка, Липинського, Лінкольна, Чорновола, через Центр, Личаківську, Мечникова до стадіону «Скіф» на Цетнерівці.

Автобус №47А (пл. Різні – просп. Червоної Калини) замість Пасічної курсуватиме по вул. Мечникова, Студентській та Зеленій.

Маршрутка №50 (Рясне-2 – вул. Вашингтона) з Личаківської повертатиме на вул. Мечникова, далі Зеленій їхатиме на вул. Вашингтона та Пасічну.

Нічний автобус №5Н змінить кінцеву зупинку і курсуватиме із залізничного вокзалу через вул. Мечникова, Зелену, Вашингтона на вул. Медової Печери.

Студентський шатл-бас курсуватиме від гуртожитків на вул. Медової Печери по вул. Пасічній, Вашингтона, Зеленій, Костя Левицького до Галицької площі, а в зворотному напрямку – по Пекарській, Мечникова, Зеленій, Вашингтона і Пасічній.

Повністю завершити ремонт Личаківської планують улітку цього року.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт – 6 млн. євро.

Реконструкцію вулиці здійснюють у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

5 березня цього року ремонтні роботи на вулиці Личаківській відновили. За словами прес-секретаря ЛКП «Львівавтодор» Олексія Хміля, через сильні морози його призупиняли на два тижні.