В Україні планують підвищити розмір аліментів

В Україні планують посилити захист дітей, батьки яких розлучені. Адже вони мають право на гідне утримання і повноцінний розвиток.

«Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім’ї», – сказав Міністр юстиції Павло Петренко.

Також він пообіцяв особисто ініціювати норму, згідно якої діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками.

«Окремо ми плануємо прописати норми мотивації для тих батьків, які відповідально ставляться до виховання своїх дітей. Це будуть відповідні податкові й соціальні пільги», – сказав Міністр.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до закону, які збільшують відповідальність злісних неплатників аліментів. Зокрема, за таке порушення не можна буде виїхати за кордон, вилучатимуть водійські права, заборонять полювати і користуватися зброєю. Крім того, боржників можуть залучати до соціальних робіт. А виручені за це гроші скеровуватимуть на погашення заборгованості.