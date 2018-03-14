Уряд дозволив монетизувати пільги на проїзд

Сьогодні, 14 березня, уряд прийняв постанову Кабміну щодо надання пільг на громадський транспорт у готівковій формі. Тепер Міністерство соціальної політики має доопрацювати документ, враховуючи усі пропозиції.

Завдяки Постанові пільги на увесь громадський транспорт, в тому числі міський, приміський та міжміський, можна буде монетизувати. Це означає, що пільговикам щомісяця видаватимуть певну суму грошей, яку вони можуть використовувати на проїзд.

Розмір цієї компенсації щорічно переглядатимуть обласні адміністрації.

У столиці вважають, що монетизація усуне несправедливість щодо доступу до цієї пільги. Це означає, що ті люди, які нечасто використовують громадський транспорт, зможуть витрати виділені гроші на власні потреби.

Додамо, що органи місцевого самоврядування тепер матимуть можливість самостійно надавати пільги окремим категоріям громадян на проїзд у готівковій формі.