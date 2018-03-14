Українець віз до Польщі цигарки в жіночих панчохах (фото)

Учора в міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська» на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор» прибув легковий автомобіль «Фольксваген» під керуванням нашого співвітчизника. У прикордонників підчас огляду автомобіля виникли сумніви, щодо можливого переміщення прихованих предметів, тому вони вирішили провести поглиблений огляд. Під час подальшої ретельної перевірки машини спільна оглядова група у складі прикордонників Львівського загону та митників виявила 320 пачок цигарок марки LD. Цікаво, що тютюнові вироби були загорнуті в жіночі панчохи та сховані в порожнинах шин чотирьох робочих коліс автомобіля.

Цигарки вилучили співробітники фіскальної служби.