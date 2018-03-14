У лютому на Львівщині подорожчали фрукти

Порівняно з січнем 2018 року у Львівській області зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої – у середньому на 1,1%. Зокрема, як інформує Головне управління статистики у Львівській області, фрукти подорожчали на 7,3%, риба та продукти з риби – на 3,1%, овочі – на 2,5%, молоко – на 1,7%.

Водночас подешевшали м’ясо свинини і птиці, гречана група, цитрусові, свіжі огірки й помідори (у межах 1,4 – 7,7%).

На 2,8% зросли ціни у сфері транспорту, на 1,4% – на предмети домашнього вжитку, побутову техніку, на 1,1% – у сфері охорони здоров’я. У середньому на 2% знизилися ціни на одяг і взуття.