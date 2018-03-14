У Львові відбудеться ХІ Жіночий фестиваль «Аніма»

Цікаві спікери та надихаючі майстер-класи, психологічна порадня, дитячий простір, виставка-ярмарок із виробами ручної роботи, завершальна вечірка – це далеко не увесь перелік того, що зможуть відвідати та чим можуть скористатися відвідувачки заходу

24 та 25 березня у Львові уже водинадцяте відбудеться Всеукраїнський Жіночий фестиваль «Аніма». На фестивалі діятимуть 5 різнотематичних майданчиків, а також дитячий простір, тому можна вільно відвідати захід і з дітками. Буде нагода завітати і до психологічної порадні від центру психології, психотерапії та особистісного розвитку.

Діятиме акція «Прийди вчасно буде Солодко» з 10:00 до 11:00 на початку реєстрації учасниць.

Особливістю фестивалю є його благодійна складова. Адже 10% від вартості усіх проданих квитків будуть спрямовані на закупівлю необхідних речей і продуктів для Роздільського дитячого будинку у Львівській області. «У Роздільському дитячому будинку-інтернаті виховуються 75 хлопчиків від 6 до 18 років, які мають певні відхилення у розвитку. Тут живуть дітки, які часом незрозумілі для інших, часом забуті суспільством та все ж по-дитячому щирі. Ми хочемо подарувати їм хоча б трішки уваги, турботи та піклування. «Саме діти з особливими потребами, які позбавлені батьківської опіки потребують підтримки», – розповіла одна з організаторів фестивалю «Аніма» Наталя Кинчій.

Жіночий фестиваль «Аніма» – це майданчик, на якому цього року буде до 38 різнотематичних майстер-класів, семінарів, тренінгів по тематиці стосунків між чоловіком та жінкою, краси, іміджу, кар’єрного та особистісного розвитку жінки. Учасниці зможуть прослухати лекції відомих тренерів у сфері бізнесу (Винницька Оксана), здоров’я (Слінько Оксана), психологогії та сімейних стосунків (Давидовська Тетяна), успіху та кар’єри (Адамів Олексій), саморозвитку (Гаєвська Наталія), брафіттінгу (Мозгова Антоніна), казкотерапії (Курило Інна), дієтології (Буц Олександра та Рибко Анжеліка) та багато інших надихаючих лекторів.

На фестивалі діятимуть сектори:

Взаємостосунки

Позитивна психотерапія

Розвиток та кар’єра

Краса та здоров’я

Життєввий стиль

Трансформаційні ігри

Закінчиться фестиваль вечіркою у Rafinad People Club, де проведуть розіграш подарунків від партнерів, пригощання та виступи солістів студій танцю.

Докладна інформація – на сайті фестивалю anima.in.ua/lviv.