У Львові відбудеться AS/DS – триб’ют легендарних AС/DС

AS/DS – київський проект, унікальний тим, що це перший і єдиний офіційний триб’ют легендарних AC/DC в Україні. Вони дуже схожі стилем, зовні й передають неймовірну енергетику, яку потрібно швидше відчути і протанцювати, ніж описувати словами.

Перший великий концерт у AS / DS відбувся 28 жовтня 2011 року в Запоріжжі. Ця дата є офіційним днем народження групи.

Тепер AS/DS грають уже для власних шанувальників, яких назбиралися тисячі. За 3 роки хлопці зробили більше 300 шоу, отримали офіційний дозвіл на використання творів групи AC / DC від компанії Українська музика / Universal, але найважливішим і визначальним став весняний період 2013 року. Хлопці стали першим і єдиним наразі триб’ютом у світі, який за 39 днів дав 30 концертів по містах України, Білорусі, Росії та Казахстану, подолавши відстань від Києва до Знахідки в честь 40-річчя від дня народження AC/DC! Можна сміливо сказати, ці хлопці, як ніхто інший знають, що таке «дорога в пекло».

На їхньому концерті ти відчуваєш себе частинкою легенди, – запевняють організатори.

Чому не можна пропустити такий захід?

Реальна можливість почути професійно виконані хіти AC / DC наживо. Тверезе розуміння того що оригінальний склад групи AC / DC навряд чи порадує своїм візитом Львів у найближчі десятиліття Найвищий рівень виконання групи AS / DS підтверджений наявністю сертифіката на право виконання творів групи AC / DC. Це можливість показати молодому поколінню, що таке справжній рок. Це можливість і самому вернутись в молодість. Група з незмінним успіхом виступала в найбільших клубах CHД, а також на відкритих майданчиках і масових заходах, збираючи величезну аудиторію Група є постійним учасником великих музичних фестивалів і триб’ют-паті, супроводжуючи свої виступи яскравим незабутнім шоу. Група безперервно удосконалюється і за час своїх гастролей зросла до неймовірного рівня

Отже, запрошуємо вас відчути усе це 13 квітня в клубі «Piccaso». Початок – о 19:00.