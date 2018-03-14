У Давидові у власному будинку загинули двоє мешканців

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, інформацію про трагедію вони отримали 13 березня о 13:15 від начальника відділу цивільного захисту Пустомитівської райдержаміністрації. У власному житловому будинку в селі Давидів виявили загиблими двох місцевих мешканців, 1939 та 1968 років народження.

О 18:25 від оперативного чергового ДСНС України у Львівській області надійшла інформація про те, що ймовірною причиною смерті громадянина 1968 року народження могло стати самогубство. Це з’ясували в підсумку слідчих дій оперативно-слідчої групи Пустомитівського ВП ГУ НП України у Львівській області. Причину смерті громадянина 1939 року народження встановлюють.