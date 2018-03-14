Сьома Майстерня міста у Львові оголосила збір ідей

Цього року команда Інститут міста разом з партнерами запрошує всіх охочих стати частиною дивовижного марафону подій в рамках уже VII Майстерні міста у Львові

Цьогорічна «Майстерня міста» відбуватиметься 1 – 10 червня. Головний павільйон Майстерні буде розташований у внутрішньому дворику Ратуші.

Улітку 2018 майстерня пропонує працювати в темі підвищення мобільності львів’ян згідно з принципами інтегрованої концепції розвитку міста, а також збереження культурної спадщини міста із залученням локальних мікрогромад та налагодження діалогу між фаховими середовищами та активістами.

Майстерня міста’18 буде мати такі напрямки та датовані кластери роботи:

2-4 червня панель Збереження культурної спадщини міста

5-7 червня панель Пересування в місті (Мобільність)

8-10 червня панель Інтегрована концепція розвитку міста

Отже, якщо маєте цікаві ідеї та знаєте хто і що може змінити наше місто – заповнюйте форму https://goo.gl/forms/EDZnihLwegm8dS1K2

Заявки приймають до 31 березня 2018 року. Для того щоб ваша ідея/проект були включені до програми Майстерні, уважно ознайомтеся з пропонованими темами (детально – у формі) та чітко опишіть власний задум!

Додаткова інформація – на сторінках Інституту міста та проекту Майстерня міста