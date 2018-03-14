Сьогодні – День українського добровольця

День українського добровольця — свято, що відзначається в Україні 14 березня

Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Цей день установила 17 січня 2017 року Верховна Рада України. За відповідну постанову № 4261 «Про встановлення Дня українського добровольця» на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

Метою Дня українського добровольця є вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Зокрема, постанова передбачає проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців; проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися в листопаді 2013 – лютому 2014 року, та про участь у них добровольчих формувань.

Сьогодні у Львові, зокрема, нагородять переможців конкурсу дитячого малюнка «Добровольці – новітні Герої України». А очільники обласної спецкомісії з визнання добровольців учасниками бойових дій, представники добровольчих батальйонів, громадські активісти та юристи розкажуть про перебіг і проблематику процесу визнання воїнів-добровольців учасниками АТО на Львівщині.