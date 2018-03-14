Школярі СЗШ №3 стали переможцями «Фінансового брейн-рингу» (фото)

У рамках Global Money Week у Львівському інституті Університету банківської справи школярі Львова 13 березня змагались у інтерактивній грі «Фінансовий брейн-ринг»

У змаганнях взяли участь 8 шкіл міста: Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, Середня школа №90, Навчально-виховний комплекс «Школа-садок «Софія», НВК «Школа-ліцей «Оріяна», НВК «ШЕЛ», Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3, СЗШ №23, СЗШ №29.

За словами доцента кафедри фінансів, банківської справи і страхування Львівського інституту Університету банківської справи Наталії Дунас, у першому турі брейн-рингу команди проявили свою креативність у створенні нових фінансових продуктів та реклами до них. Одна з команд у віршованій формі пояснила доцільність продукту, інша зробила маркетингову концепцію телевізійної реклами.

Школярі активно проявили себе у другому турі «Фінансовій розминці» – команди мали відгадати назву фінансових понять за даними означенням. Учасники гри з легкістю відгадали поняття «електронний гаманець», «біткоїн», «рейтинг банків», «споживчий кошик» і «субсидія».

У третьому турі команди розгадували цікаві факти про фінанси. Переможцем стала команда учнів Львівської середньої загальноосвітньої школи №3, які отримали в нагороду монети «Кіборги» та нерозрізані аркуші банкнот номіналом 5 грн від Національного банку України, а всі учасники змагань – пам’ятні грамоти.

«Такі ігри є дуже важливими для поширення фінансової грамотності серед школярів. Завдяки таким освітнім заходам діти вчаться розпоряджатися власними фінансами, розумно використовувати сімейний бюджет, вивчають важливі фінансові поняття та здобувають навики роботи у команді», – вважає вчитель математики та фінансової грамотності ЛДК СЗШ №3 Надія Іванець.