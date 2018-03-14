Правоохоронці кваліфікували вибух на Личаківському цвинтарі як хуліганство

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, 13 березня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що близько 21.15 на території ЛКП «Музей Личаківський цвинтар» стався вибух. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Як з’ясували, на клумбі одного з полів кладовища вибухнув невідомий предмет, який невідомі закинули на територію через огорожу. Постраждалих унаслідок вибуху немає, пошкоджень надгробків і поховань не виявлено.

Відомості за цим фактом внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.