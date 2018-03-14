Перевірити стаж та пенсію відтепер можна на спеціальному сайті

Пенсійний фонд України запровадив електронний сервіс, завдяки якому можна дізнатися свій робочий стаж (спеціальний і пільговий), перевірити пенсійні нарахування і, зокрема, дізнатися про розміри внесків роботодавця. Про це повідомляє Громадське.

Для отримання інформації користувачам треба зареєструватися в «Особистому кабінеті». Це можна зробити за допомогою електронного цифрового підпису або пройти оффлайн-реєстрацію, подавши заяву до територіальних органів пенсійного фонду.

Після реєстрації користувачі зможуть дізнаватися інформацію щодо розмірів внесків роботодавця та інші дані про розрахунок пенсій.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року пенсійна реформа в Україні набула чинності. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою. Зокрема, розмір пенсії залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.