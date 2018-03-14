Сьогодні, 14 березня, Нацбанк презентував нові монети, які вже незабаром увійдуть в обіг.

Зокрема, металеві 1 та 2 гривні введуть під час першого етапу – вже з 27 квітня. Щодо монет 5 та 10 гривень, то точної дати поки що не кажуть, але станеться це протягом 2019-2020 років.

«Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до останньої паперової гривні», – пояснюють в НБУ.

Паперових банкнот цього номіналу друкувати більше не будуть.

Відомо, що нові монети будуть сріблястого кольору. На них збережуть портрети визначних українських особистостей.

На реверсі монети 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого, 2 гривні – князя Ярослава Мудрого, 5 гривень – гетьмана Богдана Хмельницького, а 10 гривень – гетьмана Івана Мазепи”.

У Нацбанку розповіли, що на такий крок пішли, щоб оптимізувати готівковий обіг.

“У міжнародній практиці номінальні ряди мають у середньому 12 номіналів грошових знаків. І ми маємо прагнути до цього”, – сказав в. о. Голови Національного банку України Яків Смолій

За його словами нові монети допоможуть заощадити державі близько 1 млрд гривень.Оскільки монети «живуть» довше – близько 20 років. Тоді як паперові «дрібні» гроші зношуються приблизно за рік. До речі, щороку НБУ вилучає з обігу 800 млн штук паперових банкнот через поганий стан. І майже половина із них саме купюри від 1 до 10 гривень.

Зміни відбуватимуться поступово, тому українці не відчують жодних незручностей.

Додамо, що через оптимізацію Нацбанк вже припинив друкувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Проте в обігу вони залишаються.

А для спрощення розрахунків за покупки та послуги встановлюються нові правила заокруглення. Зокрема:

– сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

– сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.