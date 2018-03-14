На Львівщині поменшало хворих на грип і ГРВІ

За минулий тиждень, від 5 до 11 березня, у Львівській області захворіло на грип і гострі респіраторні інфекції 11 997 осіб, що на 4 847 випадків менше, ніж упродовж попереднього тижня

Серет тих, хто захворів, 59,3% – діти до 17 років (7 116 осіб).

Інтенсивний показник захворюваності становить 475,0 при епідемічному порозі 919,7.

Від початку епідсезону, з 2 жовтня 2017 року, в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 245 611 осіб, з них 149 716 дітей до 17 років (61,0%). Із загального числа захворілих в інфекційні стаціонари госпіталізовано 4 654 особи (1,9%), з них 3 631 дитина до 17 років.

У Львові захворіло відповідно 3 871 (минулий тиждень) і 5 265 (попередній тиждень) осіб, інтенсивний показник останнього тижня становив 501,7 при епідпорозі 986,1. Захворілих дітей до 17 років – 53,0%. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом минулого тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 271 особу (2,2%), зокрема 220 дітей віком до 17 років.