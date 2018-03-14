На Львівщині оберуть 14 керівників медзакладів
Львівська обласна рада оголосила конкурс на заміщення посад керівників 14 закладів охорони здоров’я Львівщини. Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.
«В роботі комісії будемо врахувати різні фактори – позицію трудового колективу, думку громадськості та бачення депутатського корпусу (оскільки кінцеве рішення про призначення переможця прийматиметься обласною радою) і головне – рівнем професійності претендента. Опісля визначення переможців конкурсу, із головним лікарем буде підписано контракт», – зазначив Володимир Гірняк.
Вчора, 13 березня, відбувся відбір представників громадських об’єднань до складу постійно діючої комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради.
Відтак за результатами детального аналізу поданих документів, які надійшли від 24 громадських організацій, громадська комісія обрала трьох представників: ГО «Українське лікарське товариство у Львові», ГО «Варта 700», Львівська обласна організація професійної спілки працівників охорони здоров’я України.
Основними критеріями відбору були: дата створення громадської організації (за 2 роки до проведення конкурсу), діяльність громадської організації (захист прав громадян в галузі охорони здоров’я або антикорупційна діяльність).
Нормативні документи передбачають для участі в конкурсній комісії 9 представників: по 3 представники трудового колективу від усіх 14 закладів, 3 представники влади і 3 представники від громадських організацій.
В обласній раді шукають керівників таких закладів:
- Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»
- Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»
- Комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
- Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
- Львівської обласної ради «Лвьівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи»
- Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»
- Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр»
- Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»
- Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
- Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я»
- Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»
- Львівської обласної ради «Львівська обласна лікарня відновного лікування»
- Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер»
- Комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»
З вимогами до кандидатів на посаду керівників можна ознайомитись на сайті Львівської обласної ради. http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/3062/group/22