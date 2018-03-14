На Львівщині оберуть 14 керівників медзакладів

До конкурсної комісії входять і представники громадських організацій

Львівська обласна рада оголосила конкурс на заміщення посад керівників 14 закладів охорони здоров’я Львівщини. Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«В роботі комісії будемо врахувати різні фактори – позицію трудового колективу, думку громадськості та бачення депутатського корпусу (оскільки кінцеве рішення про призначення переможця прийматиметься обласною радою) і головне – рівнем професійності претендента. Опісля визначення переможців конкурсу, із головним лікарем буде підписано контракт», – зазначив Володимир Гірняк.

Вчора, 13 березня, відбувся відбір представників громадських об’єднань до складу постійно діючої комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради.

Відтак за результатами детального аналізу поданих документів, які надійшли від 24 громадських організацій, громадська комісія обрала трьох представників: ГО «Українське лікарське товариство у Львові», ГО «Варта 700», Львівська обласна організація професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

Основними критеріями відбору були: дата створення громадської організації (за 2 роки до проведення конкурсу), діяльність громадської організації (захист прав громадян в галузі охорони здоров’я або антикорупційна діяльність).

Нормативні документи передбачають для участі в конкурсній комісії 9 представників: по 3 представники трудового колективу від усіх 14 закладів, 3 представники влади і 3 представники від громадських організацій.

В обласній раді шукають керівників таких закладів:

Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня»

Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»

Комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»

Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»

Львівської обласної ради «Лвьівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи»

Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»

Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр»

Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»

Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я»

Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»

Львівської обласної ради «Львівська обласна лікарня відновного лікування»

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер»

Комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»

З вимогами до кандидатів на посаду керівників можна ознайомитись на сайті Львівської обласної ради. http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/3062/group/22