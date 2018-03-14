Майно при розлученні ділитимуть за новими правилами

Верховний Суд України прийняв рішення, що відтепер при розлученні не усе майно ділитимуть порівну, як спільне, повідомляє ТВІ.

При визначенні варто зважати, за чиї гроші воно було придбане і з якою метою. Ці фактори допоможуть визначити правовий статус спільної власності подружжя.

Як приклад наводять таку ситуацію. Дружина продала квартиру, придбану до вступу у шлюб, і в той же день купила іншу за виручені гроші. Але на час купівлі-продажу перебувала вже у шлюбі. Якщо суд не отримає доказів того, що подружжя заробило гроші для цієї покупки, то таке майно не може визнаватись спільним і при розлученні ділити його не будуть.

Також трапляють випадки, коли на житло, яке придбане подружжям, заробили ще до шлюбу. Або ж гроші на нього подарували родичі чоловіка або дружини

Для того, один із подружжя міг довести суду, що власність є лише його, треба мати будь-які документи, які це засвідчують: розписки, договір зі спеціальним застереженням, в деяких випадках допоможуть свідчення.