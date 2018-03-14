Львівські поліцейські з’ясували, хто «замінував» залізничний вокзал минулого тижня

Нагадаємо, в Залізничний відділ поліції 9 березня близько 17.45 зателефонував анонім, який повідомив, що головний залізничний вокзал у Львові заміновано.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та представники інших служб. Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. На час обстеження вокзалу та прилеглої територій з будівлі евакуювали близько 300 людей.

Правоохоронці з’ясували, що телефонував до поліції та надав неправдиву інформацію про мінування 15-річний мешканець міста Стрий.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.