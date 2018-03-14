Екологи закликають не спалювати рослинність на полях

Із настанням тепла люди починають випалювати суху рослинність на полях, смугах уздовж автомобільних і залізничних доріг

У вогні згоряють сміття, пластикові пляшки, залишки добрив і отрутохімікатів, утворюючи токсичні хімічні сполуки, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини, посилюють негативний перебіг хронічних захворювань. Під час спалювання виділяється бензопірен, що може викликати ракові захворювання.

Варто знати, що при спалюванні сухої рослинності та її залишків знищуються безхребетні тварини, птахи, які гніздуються на землі, насіння, пошкоджуються кора та гілки рослин, які ростуть поряд із місцем спалювання.

Також спалювання сухої рослинності призводить до некерованих надзвичайних ситуацій, виникає небезпека лісових і торф’яних пожеж, що може привести до займання будинків, машин, лінії електропередач, газопроводів з фатальними наслідками.

Екологи нагадують: краще запобігти пожежі у природному середовищі, ніж ліквідовувати її наслідки, а кожен акт підпалу – це злочин проти людини і природи.