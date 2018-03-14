Британія також закликала провести термінове засідання Радбезу ООН через отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля

Британія вишле 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, заявила прем’єр-міністр країни Тереза Мей. Про це повідомляє BBC Україна.

Таке рішення ухвалили, оскільки Москва не відповіла на вимогу пані Мей протягом доби пояснити Лондону, як отруйна речовина, розроблена в Росії, опинилася у Британії та поставила під загрозу життя британців.

За словами Мей, Росія продемонструвала сарказм, презирство та зневагу на вимогу Великої Британії пояснити ситуацію.

Російським дипломатам, яких Лондон вважає співробітниками розвідки, надають тиждень на збори.Висилка стане найбільшою за останні 30 років і “підірве діяльність російської розвідки в Британії на довгі роки”.

Британія також відкликає запрошення голові російського МЗС Сергію Лаврову відвідати Лондон, а британські високопосадовці та члени королівської родини не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу, який пройде влітку в Росії.