56-річний львів’янин покінчив життя самогубством

Сьогодні, 14 березня, близько 8.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про виявлене на залізничній колії перегону «Львів-Скнилів» у Залізничному районі Львова тіло чоловіка без ознак життя.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 56-річний львів’янин, біля нього виявили передсмертну записку. Попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіка могло бути самогубство. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.