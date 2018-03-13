З кінця квітня обіцяють почати ремонт вулиці Тернопільської у Львові

Як повідомили у Сихівській районній адміністрації, замовлено проект на проведення капітального ремонту вул. Тернопільської

«Сихівська районна адміністрація замовила проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту вул. Тернопільської.

На цій вулиці плануємо облаштувати дорожнє покриття з плитки ФЕМ, товщиною 8 см, встановити новий бордюрний камінь, облаштувати водовідведення, провести ремонт хідників та влаштувати зовнішнє освітлення», – розповіла Галина Гладяк, голова Сихівської районної адміністрації.

За її словами, проектно-кошторисну документацію планують отримати вже до кінця березня. Далі – оголосити торги й орієнтовно наприкінці квітня укласти угоду з переможцем і розпочати ремонтні роботи.

Ремонтні роботи відбуватимуться за часткової фінансової участі будівельників, які звели будинки на цій вулиці, ОСББ і бюджету міста.