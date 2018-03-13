В садок та школу без медичної картки

Сьогодні, 13 березня, набув чинності Наказ МОЗ України, який скасовує чимало форм первинної облікової документації.

«Відтепер медичні працівники не зобов’язані заповнювати, опрацьовувати та зберігати облікові форми, які вже давно втратили свою актуальність, але роками продовжували залишатися рудиментом радянської паперовоорієнтованої системи охорони здоров’я», – пише прес-служба Міністерства.

В результаті скасовують такі форми:

№ 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів»

№ 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду»,

№ 025-3/о «Медична карта студента № __»

№ 025-4/о «Талон на прийом до лікаря»

№ 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта»

№ 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)»

№ 031/о «Книга запису викликів лікарів додому»

У Мінздоров’я кажуть, що для обліку лише одного візиту пацієнта медичні працівники повинні були заповнити від 5 до 10 документів. Хоча інформація у них часто дублювалася.

Тим більше потім усе переносили у комп’ютер.

«Облік пацієнтів на первинній ланці має бути адекватним та ефективним. Тому замість паперових талонів наказом впроваджується оновлена форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів», – пояснюють у МОЗ,

Форма 074/0 буде стандартом обліку пацієнтів у медичних інформаційних системах.

Ті заклади, які ще не достатньо комп’ютеризовані, зможуть заповнювати форму вручну, однак тепер треба буде вносити набагато менше інформації, ніж раніше.

Таким чином сподіваються розвантажити лікаря від непотрібної роботи. Натомість він матиме більше часу, щоб приділити пацієнтові чи навчанню.