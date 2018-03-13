В Органному залі дасть концерт Йоганн Труммер

З 15 по 29 березня 2018 року відбудеться Міжнародний фестиваль камерної та органної музики у Львові

Участь у фестивалі візьмуть відомі майстри органу: Йоганн Труммер (Австрія), Бернар Струбер (Франція), Ґедимін Ґрубба (Польща), Станіслав Калінін (Україна, Харків), а також органіст і диригент Юрій Бервецький (Україна, Львів), сопрано Ірина Ключковська (Україна, Івано-Франківськ) та інші.

Ініціатором фестивалю є Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка. Фестиваль відбудеться за підтримки Львівської міської ради, Управління культури Департаменту розвитку та Львівського органного залу.

Першим концертом фестивалю стане виступ Йоганна Труммера – відомого органіста та пропагандиста органної музики з Австрії. Він народився на початку Другої світової війни в австрійському місті Грац. З ранніх років Йоганн був змушений працювати на будівництві, щоб допомогти свої родині, але у 10 років дивом зарахований о семінарії, а згодом закінчив університет по класу теології та музикознавства, потім опанував орган та клавесин. З 1966 року викладає музику й орган та виступає по всьому світу. Вже 37 років служить священиком у Катедральному соборі Граца. Труммер входить до складу журі багатьох органних конкурсів. Він є автором великої кількості наукових праць у сфері літургійної музики та членом правління Міжнародної організації Баха (Лейпціг). «Орган має абсолютно божественне звучання. Люди схильні асоціювати органну музику з космосом», – каже Труммер.

Космічну музику від Йоганна Труммера можна буде почути 15 березня у Львівському органному залі. Маестро подарує нам музичну подорож у Німеччину, Польщу та Австрію – в програмі прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Яна Ван Любліна, Джозефа Фрідріха Доппельбауера та Франца Шмідта.

Інші події фестивалю в Органному залі:

16 березня – Органний майстер-клас Йоганна Труммера

22 березня – Бернар Струбер. Орган, Франція

28 березня – Ґедимін Ґрубба. Орган, Польща

29 березня – «Ніч з органом». Станіслав Калінін

Також доступний абонемент на всі події Фестивалю: https://gastroli.ua/events/11656

Квитки можна придбати у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00, а також онлайн.