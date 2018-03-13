Українські паралімпійці піднялися на друге місце в медальному заліку Паралімпіади-2018

П’яте «золото» у скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Корея) принесла біатлоністка Оксана Шишкова.

Як повідомив президент Національного комітету спорту інвалідів України (Національного паралімпійського комітету України) Валерій Сушкевич, четвертий день Паралімпіади приніс рекордну кількість медалей українській команді: 2 золоті, 2 срібні і 2 бронзові.

Тарас Радь і Оксана Шишкова здобули два «золота», Рептюх Ігор та Казік Олександр – два «срібла», причому обидва трішки не встигли до золота в межах від 2 до 6 секунд, Людмила Ляшенко та Юрій Уткін виробили 2 «бронзи», – написав Валері Сушкевич.

Відтак українська паралімпійська збірна на сьогодні завоювала на Паралімпіаді 15 нагород – 5 золотих, 4 срібні та 6 бронзових і посіла друге місце в загальнокомандному заліку, поступаючись лише команді США, в активі якої – 17 нагород (6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових).

Нагадаємо, XІІ зимові Паралімпійські ігри в Пхьончхані стартували 9 березня і триватимуть до 18 березня.