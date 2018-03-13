У Стрию затримали п’яного чоловіка, який розгулював містом зі зброєю

Працівники поліції вилучили в чоловіка предмет, схожий на пістолет, і скерували його на експертизу

У Стрийський відділ поліції 12 березня близько 19.00 надійшло повідомлення про те, що однією з центральних вулиць міста ходить чоловік зі зброєю в руках.

На місці події поліцейські виявили раніше судимого 27-річного місцевого мешканця. У нього виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет, і п’ять набоїв. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно та зухвало.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події.