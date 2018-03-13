У Львові затримали 20-річну харків’янку, яка вербувала дівчат для роботи в секс-індустрії

12 березня працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали в міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 20-річну уродженку Харківської області. Її затримали прикордонники під час оформлення пасажирів рейсу «Мінськ-Львів». Жінка вербувала молодих дівчат для подальшої сексуальної експлуатації їх у готелях і курортних містах Іспанії.

Зловмисниця перебувала у розшуку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

Окрім того, як повідомив Відділ комунікації поліції Львівської області, раніше правоохоронці встановили чотирьох, громадянок України, потерпілих від злочинних дій затриманої, якій невдовзі суд обере міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, учора в пункті пропуску «Краковець» прикордонники спільно з представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП у Львівській області, затримали іноземця, який віз за кордон мешканок Харкова. Іноземець планував перевезти через кордон, щоб у подальшому використати їх у сфері надання інтимних послуг на території країн ЄС.

Як з’ясували правоохоронці, іноземець – директор одного з німецьких нічних клубів, де дівчата й мали надавати платні сексуальні послуги чоловікам. Чоловік особисто прибув у Львів, де зустрічався з дівчатами та вербував їх працювати у сфері секс-індустрії в Німеччині, заохочуючи високими заробітками (двісті євро за годину), хорошими умовами проживання тощо.

Зловмисника затримали, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.