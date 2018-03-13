У Львові водій «Мерседеса» наїхав на семирічного хлопчика

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 березня близько 20.00 на вулиці Скорини у Львові.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля «Мерседес Бенс», 44-річний львів’янин, наїхав 7-річного місцевого хлопчика.

Дитину госпіталізовано з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.