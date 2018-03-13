У Львові відбудеться процесійна хода римо-католиків
Релігійна організація «Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви парафії Святої Марії Магдалини у Галицькому районі м. Львова» проведе у неділю, 1 квітня, процесійну ходу з нагоди свята Воскресіння Господнього
Процесія розпочнеться о 08.10 і закінчиться о 08.50. За маршрутом ходи можливе ситуативне призупинення руху транспорту.
У ході братиме участь близько 400 осіб.
Маршрут ходи: костел св. Марії Магдалини – вул. С. Бандери, 8 – вул. Професорська (навчальний корпус №27) – вул. М. Устияновича, 6-4 – вул. Бібліотечна – вул. П. Дорошенка від рогу вул. Бібліотечної до костелу св. Марії Магдалини.
Ходу супроводжуватиме патрульна поліція.