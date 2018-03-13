У Львові відбудеться процесійна хода римо-католиків

Релігійна організація «Релігійна громада Римсько-Католицької Церкви парафії Святої Марії Магдалини у Галицькому районі м. Львова» проведе у неділю, 1 квітня, процесійну ходу з нагоди свята Воскресіння Господнього