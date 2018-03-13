У Львові шукають найкращих музейних працівників

Шестеро музейників отримають премії по 25 тис. грн
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Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення працівників музейних закладів міста Львова. До Міжнародного дня музеїв (18 травня) на конкурсній основі планують нагородити музейників у таких номінаціях

  1. Збереження музейного фонду.
  2. Популяризація фондових збірок
  3. Міжнародна діяльність
  4. Науково-видавнича діяльність
  5. Розвиток музейного маркетингу
  6. Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв

Розмір премії у кожній номінації –  25 тис. грн.

Подані на конкурс пропозиції розглядає конкурсна комісія з відзначення працівників музейних закладів м.Львова.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2018 р.

Перелік переможців конкурсу буде опубліковано на сайті Львівської міської ради.

Довідка

Для участі у конкурсі подаються такі документи за адресою:

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, управління культури департаменту розвитку (з поміткою «На відзначення працівників музейних закладів м.Львова» із обов’язковим вказанням номінації:

  1. Заяву на ім’я голови конкурсної комісії (зразок додається).
  2. Анкету кандидата (зразок  додається ).
  3. Короткий опис діяльності кандидата та додаткові матеріали, які підтверджують результати професійної діяльності у попередньому році (зразок додається).

За додатковою інформацією звертатись в управління культури департаменту розвитку за тел.2-975-861, Оксана Стельмах, к.319, e-mail: Stelmakh.Oksana@lvivcity.gov.ua

 