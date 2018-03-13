У Львові шукають найкращих музейних працівників
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення працівників музейних закладів міста Львова. До Міжнародного дня музеїв (18 травня) на конкурсній основі планують нагородити музейників у таких номінаціях
- Збереження музейного фонду.
- Популяризація фондових збірок
- Міжнародна діяльність
- Науково-видавнича діяльність
- Розвиток музейного маркетингу
- Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв
Розмір премії у кожній номінації – 25 тис. грн.
Подані на конкурс пропозиції розглядає конкурсна комісія з відзначення працівників музейних закладів м.Львова.
Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2018 р.
Перелік переможців конкурсу буде опубліковано на сайті Львівської міської ради.
Довідка
Для участі у конкурсі подаються такі документи за адресою:
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, управління культури департаменту розвитку (з поміткою «На відзначення працівників музейних закладів м.Львова» із обов’язковим вказанням номінації:
- Заяву на ім’я голови конкурсної комісії (зразок додається).
- Анкету кандидата (зразок додається ).
- Короткий опис діяльності кандидата та додаткові матеріали, які підтверджують результати професійної діяльності у попередньому році (зразок додається).
За додатковою інформацією звертатись в управління культури департаменту розвитку за тел.2-975-861, Оксана Стельмах, к.319, e-mail: Stelmakh.Oksana@lvivcity.gov.ua