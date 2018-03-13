Сьогодні Львів прощається із загиблим в АТО Андрієм Іванишиним

Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Сьогодні о 19.30 у помешканні, де мешкав Андрій, відбудеться парастас (вул. Чукаріна, 30, кв. 60).

Завтра, 14 березня, відбудеться прощання та чин похорону:

09.45 – панахида, прощання (вул. Чукаріна, 30, кв. 60)

11.00 – чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна)

12.00 – похорон на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань №76).

Андрій Іванишин – військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Народився 20 квітня 1976 р. Навчався у Львівській ЗОШ № 89 та Львівському технікумі залізничного транспорту. З 1994 до 2000 років проходи в службу в ЗСУ. З 2001 до 2017 працював на різних роботах. З 2018 року – служба в ЗСУ.

Загинув у неділю, 11 березня. За даними прес-центр штабу АТО, він підірвався під час виконання завдання з перевезення майна.

Загиблий мешкав на Сихові. У нього залишилась матір. До Львова тіло Андрія Іванишина привезуть сьогодні, у вівторок.

Львівська міська рада закликає мешканців і гостей міста утриматися від гучних святкувань цими днями, особливо під час похорону та проведення поминальних богослужінь.