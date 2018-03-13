Працівники львівського УСБУ затримали на Луганщині бойовика «ЛНР»

Бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» затримали у районі проведення АТО співробітники львівського Управління СБУ спільно з Об’єднаним штабом ЦУ СБУ. Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що уродженець міста Щастя Новоайдарського району Луганщини приєднався до так званої «народної міліції ЛНР» 2015 року як розвідник і «дослужився» до командира розвідувального відділення. За інформацією СБУ, бойовик вирішив в’їхати на підконтрольну українській владі територію для вирішення особистих питань.

Оперативники спецслужби «взяли» зловмисника під час спроби перетину лінії розмежування. Разом з ним затримали чоловіка у формі працівника поліції без відповідних документів, який, за оперативними даними, мав допомогти терористові пройти через блокпости.

Бойовику терористичної організації «ЛНР» оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Другого затриманого передадуть представникам органу досудового розслідування для визначення його процесуального статусу. Слідчі дії тривають.