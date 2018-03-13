Поліцейські відшукали водія, який скоїв смертельну ДТП у Золочеві

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Золочівський відділ поліції 7 березня надійшла інформація про те, що близько 21.30 на об’їзній дорозі у райцентрі водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на 59-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду лікарів швидкої медичної допомоги. Водій транспортного засобу втік з місця ДТП.

Як з’ясували працівники поліції, до вчинення правопорушення причетний 20-річниий мешканець району, який керував автомобілем «ВАЗ 21063».

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За вчинене статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюють обставини автопригоди. Триває досудове розслідування.