NextBike змінив тарифи на прокат велосипедів у Львові

Від неділі, 11 березня, NextBike запустив у дію нові тарифи для користувачів муніципальними станціями велопрокату. На сьогодні таких користувачів у системі зареєстровано 10 тисяч.

«Ми провели моніторинг статистики користування муніципальними станціями прокату, яка була торік, і дійшли висновку, що середня тривалість поїздки становить 45 хвилин. Оскільки людина їде велосипедом орієнтовно 45 хв., аби дістатися до пункту прибуття, для власників абонементів ми впровадили послугу безкоштовної години катання щодня», – зазначив генеральний директор NextBike Роман Сав’як.

Відтак велосипедист, який має місячний абонемент (250 грн) або сезонний абонемент (800 грн), може годину їздити безкоштовно, а кожна наступна для нього коштуватиме 5 грн. Таким чином три години їзди користувачу системою NextBike можуть коштувати лише 10 гривень.

«Через це велосипедна система починає конкурувати з громадським транспортом, але це дуже добре, оскільки буде розвантаження міста, а люди пересідатимуть на велосипеди», – додали в NextBike.

Також, якщо говорити про зміни, які впровадили у компанії муніципального велопрокату, то користувачі, які не купують абонементи і використовують виключно разові поїздки, платитимуть за першу годину користування вдвічі менше – 20 грн. Раніше кожна година коштувала 50 грн, однак тепер послуга виглядає так: перша година – 20 грн, а кожна наступна – 50 грн.

Компанія NextBike працює над встановленням станцій муніципального велопрокату у різних частинах Львова, щоб послуги були максимально зручними для всіх львів’ян, зокрема тих, які живуть у віддалених районах міста.

Як зазначив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, цьогоріч у Львові планують збудувати орієнтовно 20 км велодоріжок, зокрема по вул.Княгині Ольги; продовження по вул.Сихівській, пр.Чорновола (від.Липинського до Варшавської, аби сполучити цю велодоріжку з велодоріжкою на Брюховичі).

Нагадаємо, у Львові встановлено 24 станції муніципального велопрокату:

біля торгового центру «Санта Барбара» на пр. Червоної Калини, 109;

біля кінотеатру ім. Довженка на пр. Червоної Калини, 81;

біля торгового центру «Шувар» на пр. Червоної Калини, 49;

біля ТВК «Південний»;

біля ТРЦ «KingCross Leopolis»;

біля автовокзалу;

на перехресті вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;

на перехресті вул. Володимира Великого – вул. Стрийська;

біля будівлі Державної фіскальної служби на вул. Стрийській, 35;

на вул. Промисловій, 50/52;

на площі Петрушевича;

на вул. Угорській, 14;

біля ТЦ «Forum Lviv» на вул. Під Дубом, 7б;

на вул. Любінській, 89;

на вул. Садовій, 2а.

на Площі Ринок;

біля Львівського національного університету імені І. Франка;

біля Національного університету «Львівська Політехніка» на перехресті вул. Чупринки – вул. Бандери;

неподалік від Аквапарку на вул. Княгині Ольги;

біля бізнес-центру «Технопарк» на вул. Героїв УПА;

біля Українського Католицького Університету на вул.Козельницькій, 2

біля готелю «Гетьман» на вул. Володимира Великого, 50;

на перехресті вул. Липинського – вул. Чорновола;

біля ТЦ «Арсен» на вул. Чорновола, 93.