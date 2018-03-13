Міносвіти шукає 10 класи для експерименту

Міністерство освіти та науки просить зголоситися ті школи, які готові пілотувати пілотувати новий інтегрований курс «Природничі науки».

Його новизна полягає у тому, що астрономія, біологія, географія, економіка, фізика і хімія можуть вивчатися в старших класах як єдиний предмет. Викладатимуть його вчителі цих галузей, а для цього їм необов’язково проходити спеціальні курси підвищення кваліфікації.

Важлива деталь – за таким проектом можуть навчатися лише ті учні, які не планують здавати ЗНО з природничих наук.

У Міносвіти кажуть, що вже розробили 4 різні проекти навчальних програм для цього курсу.

«Програми першого і другого проекту побудовані так, щоб пояснити особливості природних явищ та технологічних процесів з позицій кожної з природничих наук. Програма третього проекту акцентована на дослідження причинно-наслідкових зв’язків, що зумовили сучасний спосіб життя людства, та їх вплив на можливе майбутнє, а програма четвертого проекту пропонує модульний підхід до вивчення природничих предметів», – пояснюють у Міністерстві.

Кажуть, що інтегрований курс допоможе тим випускникам, які не пов’язують своє життя із природничими науками, отримати базове уявлення про ці предмети.

Якщо школа виявить бажання спробувати такий проект, то повинна звернутися до місцевого управління освіти.