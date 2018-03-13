Львівські радіоведучі взяли участь в благодійному проекті

Для цього вони перевтілились в улюблених казкових героїв

Відомі львівські телеведучі взяли участь у проекті «Казкове читання. Львів». На день вони стали чарівниками та феями, добрими і не дуже героями різноманітних дитячих казок. Фото перевтілених ведучих вже незабаром , 28-го березня, продадуть зі спеціального аукціону, який відбудеться в Бібліотеці на пл. Ринок 9. Усі кошти, зібрані під час торгів витратять на закупівлю книжкового фонду бібліотеки у м. Новояворівськ.

Ініціаторами цьогорічних читань стали фотограф Сергій Талочко та режисери Даша Балабай та Александр Пан, а взяли у них участь 23 ведучих. У проекті взяли участь і ведучі радіо FM Галичина, які перевтілилися в улюблених казкових персонажів. Тож їхні образи також можна буде придбати на аукціоні.

«Результати читань і фотосесій можна побачити на фотографіях Сергія Талочко в Бібліотеці на пл.Ринок, 9. Там само, 28-го березня о 19:00 відбудеться благодійний аукціон. Ви зможете придбати фотографії улюблених персонажів (ну або радіоведучих)!», – говорить одна з авторів проекту Даша Балабан.

Нагадаємо, попередньо виставка фотопортретів «Казкові читання Львів» була представлена до всесвітнього дня радіо (13 лютого) у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. М. П.Драгоманова.