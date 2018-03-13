Львів’ян закликають написати листи політв’язням Кремля

Учасникам марафону розкажуть правила написання листів, щоб їх пропустили до адресатів

20 березня о 15.00 в музеї «Територія Терору» стартує Марафон написання листів політв’язням Кремля. Захід поводитиметься в рамках благодійної програми «Допоможи політв’язням», організованої львівськими закладами культури для підтримки ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» та Благодійного фонду «Родичі бранців Кремля».

В заході візьме участь колишній політв’язень Російської Федерації Юрій Яценко.

Присутнім представлять історії життя українських політичних в’язнів, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Також проводитиметься майстер-клас з написання листів – особливу увагу буде акцентовано на правилах написання, щоб російська цензура пропустила їх до адресатів.

«Листи із волі — це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка для політв’язнів. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі», – повідомляють організатори марафону.

За детальною інформацією можна звертатись до Anna Shymanska – 0967835096.