Іноземець віз українських дівчат у Німеччину для сексуальної експлуатації (фото)

На українсько-польському кордоні правоохоронці припинили спробу вивозу громадян України до Німеччини з метою сексуальної експлуатації.

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора в пункті пропуску «Краковець» оперативні співробітники прикордонної служби разом із представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП у Львівській області, затримали іноземця. Чоловік віз за кордон наших співвітчизниць. Його затримали в рамках кримінального провадження за ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини». Дівчат віком від 22 до 27 років, мешканок Харкова, іноземець планував перевезти через кордон, щоб у подальшому використати їх у сфері надання інтимних послуг на території країн ЄС.

Подальші кримінально-процесуальні заходи у цій справі проводять представники Нацполіції України. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.