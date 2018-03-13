Гурт «Шосте Чуття» презентував новий сингл «Я без тебе»

Весна надихає на романтичні думки та переживання. Не оминуло це й музикантів з гурту «Шосте Чуття», які у ці перші теплі дні вирішили зробити всеукраїнську радіопрем’єру своєї нової пісні «Я без тебе». Композиція лірична за настроєм, але водночас традиційна для «Шостого Чуття» за звучанням.

«Коли ти залишаєшся серед чотирьох стін з одним вазоном і тишею навколо, тільки тоді починаєш усвідомлювати, що не цінував тих днів, коли кохана людина була поруч і заповнювала цю порожнечу, – розповідає про нову пісню соліст гурту Михайло Бучковський. – Тепер ти до нестями хочеш знову спільних сніданків, кави з одним на двох круасаном, невимушених усмішок та пронизливих поглядів, годинних розмов ні про що і водночас про все, прогулянок під палючим сонцем і проливним дощем та навіть сварок, які закінчуються за 15 хвилин палким поцілунком й засинанням в обіймах під улюблений фільм. І ти кажеш: «Я без тебе цього всього не зможу».

Послухати пісенну прем’єру від гурту «Шосте Чуття» «Я без тебе» можна тут:

В унісон з прем’єрою пісні «Я без тебе» гурт на своїх офіційних сторінках у соцмережах оголосив перелік міст, в які уже незабаром завітає з концертами на підтримку нового синглу. У концертному графіку «Шостого Чуття» – Луцьк, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, Дрогобич, Рівне та Київ. Невдовзі команда оголосить дати концертів та зали у кожному з міст.

«Шосте Чуття» у Facebook: facebook.com/shostechuttia