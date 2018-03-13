Громадська рада схвалила нову вартість проїзду в електротранспорті

Йдеться про підняття тарифу до 5 грн

Громадська рада при управлінні транспорту підтримала підвищення вартості проїзду у трамваях та тролейбусах до 5 грн. Пропозицію щодо здорожчання тарифу висунув «Львівелектротранс». Підприємство пояснює такі дії зростанням вартості електрики, запчастин та мінімальної зарплати.

Разом з тим рада рекомендувала тимчасово залишити теперішні ціни на проїзні картки. Зараз така картка коштує 120 гривень на місяць, пільгова – 60 гривень.

Тепер слово за виконком, який вже наприкінці березня може прийняти остаточне рішення щодо тарифу на електротранспорт.

Нагадаємо, нещодавно Іван Бондар, речник «Львівелектротрансу» розповів «Львівській газеті», що зараз у місті тривають обговорення щодо перегляду тарифів.

«Ми вважаємо, що економічно обґрунтованою ціною є 5,5 грн!», – пояснив Іван Бондар.

Востаннє «Львівелектротранс» піднімав ціни у вересні минулого року.