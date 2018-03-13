Біля кордону з Польщею затримали трьох громадян Індії

Трьох громадян Індії затримали прикордонники Львівського загону під час спроби незаконного перетину державного кордону сьогодні вранці

Інформацію про появу невідомих чоловіків поблизу українсько-польського кордону військовослужбовці відділу «Рава-Руська» отримали від співробітників оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби.

Як повідомляє відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, наряд у складі прикордонників загону й оперативників виявив і затримав 3 громадян Індії. Вони мали намір в обхід пунктів пропуску потрапити до країн ЄС.

Затриманих чоловіків, які мали при собі документи і які прибули в Україну встановленим порядком, прикордонники доправили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів.