У Раві-Руській виявили викрадений у Франції BMW (фото)

Сьогодні вранці у пункт пропуску «Рава-Руська» прибув автомобіль марки BMW литовської реєстрації. Водій, громадянин Румунії, прямував з України в Польщу. Для проходження контролю він обрав смугу руху «зелений коридор». Однак перетнути кордон йому не вдалося. Автомобіль 2006 року випуску виявився викраденим у Франції. Прикордонний наряд зафіксував спрацювання бази даних Інтерполу.

Правоохоронці діяли згідно зі встановленими інструкціями – надіслали запит черговому Укрбюро Інтерполу у місто Київ та поінформували представників Національної поліції.

Після проведення додаткової перевірки співробітники Нацполіції Львівської області разом з автомобілем та затриманим водієм вибули з пункту пропуску.